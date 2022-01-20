Переговоры между клубами возобновились.
Артур Мело, Getty Images
20 января 2022, 10:44
Арсенал не оставляет надежд заполучить полузащитника Ювентуса Артура и предлагает новые варианты трансфера — утверждает Gazzetta dello Sport.
Агент бразильца уже получил от "канониров" варианты, отличные от изначальной "чистой" аренды до конца сезона. Как полагает издание, аналогичные предложения сейчас рассматривает и руководство Ювентуса.
Один из вариантов — аренда на 18 месяцев. Другой — обмен Артура на Партея.
Ранее тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что Артур останется в команде, и действительно начал использовать бразильца.