Англия

Хавбека не устраивает его положение в ПСЖ.

Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум намерен вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

По информации ESPN, интерес к футболисту проявляет лондонский Арсенал, который остро нуждается в игроке подобного типа. Сам же Вейналдум также заинтересован в переходе, так как Жоржиньо не устраивает его положение в парижском клубе.

Боссы Пари Сен-Жермен не горит желанием терять хавбека посреди сезона, однако не станет удерживать футболиста, если он прямо скажет о своем желании уйти.

В текущем сезоне Вейналдум провел 18 матчей за ПСЖ в Лиге 1, 9 из которых начинал в стартовом составе. За это время футболист отметился одним голом, а также отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к Де Томасу.