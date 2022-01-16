Франция

Хавбек получил повреждение голеностопа.

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум пропустит ближайшие матчи ПСЖ из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба французского клуба.

Вейналдум получил травму связок голеностопа во встрече с Брестом (2:0) в субботу. Ожидается, что восстановление нидерландского хавбека займет около трех недель.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 25 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вейналдум хочет покинуть ПСЖ в зимнее трансферное окно. Интерес к полузащитнику проявлял Арсенал.