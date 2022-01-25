Англия

Лондонский клуб хочет заполучить марокканского хавбека.

Полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Evening Standard.

Тоттенхэм планирует подписать Амрабата до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба. "Шпоры" рассматривают марокканского хавбека в качестве замены Деле Алли, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, которые могут покинуть клуб.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 поединков в футболке "фиалок", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также ведет переговоры с Вулверхэмптоном по Адаме Траоре.