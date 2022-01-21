Голкипер останется в составе "шпор" до лета 2024 года.
Уго Льорис, фото ФК Тоттенхэм
21 января 2022, 11:26
Тоттенхэм и Уго Льорис подписали новое соглашение – сообщил официальный сайт "шпор".
Срок его действия рассчитан до 30 июня 2024 года.
Льорис стал первым голкипером в истории Тоттенхэма, которому удалось провести 100 "сухих" матча (на данный момент – 112), и первым, кто сыграл за "шпор" 300 матчей в АПЛ.
35-летний голкипер провел 136 матчей за национальную сборную Франции и выступал за Ниццу (78 матчей во всех турнирах), Лион (201) и Тоттенхэм (395).