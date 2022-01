Тоттенхэм и Уго Льорис подписали новое соглашение – сообщил официальный сайт "шпор".

Срок его действия рассчитан до 30 июня 2024 года.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.