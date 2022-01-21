Англия

Голкипер останется в составе "шпор" до лета 2024 года.

Тоттенхэм и Уго Льорис подписали новое соглашение – сообщил официальный сайт "шпор".

Срок его действия рассчитан до 30 июня 2024 года.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022

Льорис стал первым голкипером в истории Тоттенхэма, которому удалось провести 100 "сухих" матча (на данный момент – 112), и первым, кто сыграл за "шпор" 300 матчей в АПЛ.

35-летний голкипер провел 136 матчей за национальную сборную Франции и выступал за Ниццу (78 матчей во всех турнирах), Лион (201) и Тоттенхэм (395).