Англия

"Молотобойцы" выдвинули свои требования по хавбеку.

Манчестер Юнайтед продолжает проявлять интерес к полузащитнику Вест Хэма Деклану Райсу.

"Красные дьяволы" хотят укрепить полузащиту приобретением Райса следующим летом. Как сообщает издание Manchester Evening News, Вест Хэм готов отпустить хавбека на Олд Траффорд за сумму не менее 100 миллионов фунтов.

Действующий контракт Райса с Вест Хэмом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 28 поединков в футболке лондонского клуба, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании полузащитника Марселя Бубакара Камара.