"Манкунианцы" намерены заработать серьезную сумму на этом переходе.
джесси лингарД, Getty images
26 января 2022, 21:16
Манчестер Юнайтед и Ньюкасл продолжают вести тяжелые переговоры касаемо перехода Джесси Лингарда в стан "сорок".
Тем не менее, трансфер находится на грани провала. По информации ESPN, руководство "красных дьяволов" не намерено просто так отдавать футболиста, у которого через пол года истекает контракт, в невыгодную аренду.
Манчестер Юнайтед планируют получить два с половиной млн евро за саму аренду, а также 12 млн евро в случае, если Ньюкасл сохранит прописку в АПЛ по итогам сезона.
Кроме того, "манкунианцы" желают, чтобы Ньюкасл полностью покрывал зарплату футболиста. По информации источника, "сороки" не намерены принимать подобного рода условия.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, с какой суммой готовы расстаться боссы Ньюкасла ради подписания Лингарда.