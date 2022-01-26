Англия

"Манкунианцы" намерены заработать серьезную сумму на этом переходе.

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл продолжают вести тяжелые переговоры касаемо перехода Джесси Лингарда в стан "сорок".

Тем не менее, трансфер находится на грани провала. По информации ESPN, руководство "красных дьяволов" не намерено просто так отдавать футболиста, у которого через пол года истекает контракт, в невыгодную аренду.

Манчестер Юнайтед планируют получить два с половиной млн евро за саму аренду, а также 12 млн евро в случае, если Ньюкасл сохранит прописку в АПЛ по итогам сезона.

Кроме того, "манкунианцы" желают, чтобы Ньюкасл полностью покрывал зарплату футболиста. По информации источника, "сороки" не намерены принимать подобного рода условия.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, с какой суммой готовы расстаться боссы Ньюкасла ради подписания Лингарда.