Англия

Вингер подписал новый договор с клубом.

Эвертон подписал новое соглашение с нападающим Льюисом Доббином, сообщает официальный сайт английского клуба.

Юный вингер поставил подпись под соглашением с ливерпульским клубом до июня 2025 года.

Доббин является воспитанником Эвертона, дебютировав в первой команде в сентябре 2021 года. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 7 поединков в футболке "ирисок".

Ранее сообщалось, что Эвертон проведет еще одну встречу с тренером Фрэнком Лампардом.