Шотландский клуб договорился об аренде ивуарийца.
Амад Диалло, Getty Images
27 января 2022, 15:33
Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло должен в ближайшее время стать игроком Рейнджерс, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Рейнджерс договорился о полугодичной аренде ивуарийского вингера и может объявить о его подписании уже сегодня. Соглашение между клубами не будет включать опцию выкупа.
Диалло присоединился к МЮ в январе 2021 года из Аталанты за сумму около 20 миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "красных дьяволов".
Ранее сообщалось, что Рейнджерс расстался с нападающим Джермейном Дефо.