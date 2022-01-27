Англия

Шотландский клуб договорился об аренде ивуарийца.

Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло должен в ближайшее время стать игроком Рейнджерс, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Рейнджерс договорился о полугодичной аренде ивуарийского вингера и может объявить о его подписании уже сегодня. Соглашение между клубами не будет включать опцию выкупа.

Диалло присоединился к МЮ в январе 2021 года из Аталанты за сумму около 20 миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Рейнджерс расстался с нападающим Джермейном Дефо.