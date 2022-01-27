29-летний хорват может сменить клуб и переехать в АПЛ.
Мислав Оршич, Getty Images
27 января 2022, 20:52
Нападающий загребского Динамо Мислав Оршич может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, в услугах 29-летнего хорвата заинтересован Бернли.
Клубы уже начали процесс переговоров и должны закончить сделку в ближайшие пару дней. Сумма трансфера составит около семи миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне Оршич провел 31 матч, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.