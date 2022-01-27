Англия

29-летний хорват может сменить клуб и переехать в АПЛ.

Нападающий загребского Динамо Мислав Оршич может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в услугах 29-летнего хорвата заинтересован Бернли.

Клубы уже начали процесс переговоров и должны закончить сделку в ближайшие пару дней. Сумма трансфера составит около семи миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Оршич провел 31 матч, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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