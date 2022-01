Турецкая компания Acun Medya Group, принадлежащая Аджуну Илиджали, выкупила все акции Халл Сити — сообщил официальный сайт клуба.

"Мы счастливы и горды, что теперь являемся частью семьи Халл Сити, – цитирует сайт клуба нового владельца. – Мы собираемся реализовать долгосрочный амбициозный проект, чтобы клуб мог успешно существовать и развиваться".

"Лично я сегодня реализовал свою главную мечту, и теперь ставлю перед собой новые цели, к которым мы будем стремиться вместе".

Hull City can confirm that @acunmedya, founded by @acunilicali, has completed the purchase of the football club.#hcafc | #NewEra