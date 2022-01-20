Отныне "тигры" принадлежат турецкому медиамагнату Аджуну Илиджали.
Аджун Илиджали, фото ФК Халл Сити
20 января 2022, 18:14
Турецкая компания Acun Medya Group, принадлежащая Аджуну Илиджали, выкупила все акции Халл Сити — сообщил официальный сайт клуба.
"Мы счастливы и горды, что теперь являемся частью семьи Халл Сити, – цитирует сайт клуба нового владельца. – Мы собираемся реализовать долгосрочный амбициозный проект, чтобы клуб мог успешно существовать и развиваться".
"Лично я сегодня реализовал свою главную мечту, и теперь ставлю перед собой новые цели, к которым мы будем стремиться вместе".
Халл идет на 19-м месте в Чемпионшипе и вылетел из Кубка Англии, уступив Эвертону в дебютном матче Виталия Миколенко.