Англия

Виталий Миколенко может вскоре получить нового главного тренера.

Бывший главный тренер Порту, Олимпиакоса, Фенербахче и ряда других клубов Витор Перейра может возглавить Эвертон.

Португальский специалист выразил заинтересованность в работе с "ирисками" в интервью Sky Sports.

Vitor Pereira has confirmed his desire to become the next #EFC manager despite the negative reaction from a section of the club's supporters. pic.twitter.com/TR5hHy8Ax9 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 26, 2022

Помимо Перейры, Эвертон также рассматривает Гаттузо, Каннаваро, Лампарда и Руни.

Отметим, что на данный момент командой руководит временный наставник Данкан Фергюсон.

Витор Перейра был уволен из Фенербахче в конце 2021 года за неудовлетворительные результаты команды.