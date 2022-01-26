Бывший главный тренер Порту, Олимпиакоса, Фенербахче и ряда других клубов Витор Перейра может возглавить Эвертон.

Португальский специалист выразил заинтересованность в работе с "ирисками" в интервью Sky Sports.

Помимо Перейры, Эвертон также рассматривает Гаттузо, Каннаваро, Лампарда и Руни.

Отметим, что на данный момент командой руководит временный наставник Данкан Фергюсон.

Витор Перейра был уволен из Фенербахче в конце 2021 года за неудовлетворительные результаты команды.