Англия

Будет сложно уговорить совершить исходящий трансфер клуб, которому грозит запрет на трансферы.

Английский Ньюкасл изо всех сил пытается успеть укрепить собственную кадровую обойму до завершения зимней трансферной кампании, однако далеко не каждый клуб идет с ним на контакт в вопросе о переходе того или иного футболиста.

Очередным исполнителем, который попал в сферу интересов "сорок", стал защитник лиссабонского Спортинга, действующего чемпиона Португалии, Гонсалу Инасиу.

Двадцатилетний футболист лишь в начале прошлого сезона завершил курс футбольной подготовки в академии "львов", однако уже успел стать незаменимой частью основного состава своего клуба.

Сыграв в текущем сезоне 26 матчей, оформив при этом 3 гола и 2 голевые передачи, центральный защитник обещает принести клубу дополнительный доход в более чем 16 млн евро, в которые оценивает его портал Transfermarkt.

Однако, Спортинг может выступить против ухода своего исполнителя, так как УЕФА грозится запретить португальскому клубу в течение трех лет участвовать на трансферном рынке.