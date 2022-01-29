Будет сложно уговорить совершить исходящий трансфер клуб, которому грозит запрет на трансферы.
Гонсалу Инасиу, record.pt
29 января 2022, 07:15
Английский Ньюкасл изо всех сил пытается успеть укрепить собственную кадровую обойму до завершения зимней трансферной кампании, однако далеко не каждый клуб идет с ним на контакт в вопросе о переходе того или иного футболиста.
Очередным исполнителем, который попал в сферу интересов "сорок", стал защитник лиссабонского Спортинга, действующего чемпиона Португалии, Гонсалу Инасиу.
Двадцатилетний футболист лишь в начале прошлого сезона завершил курс футбольной подготовки в академии "львов", однако уже успел стать незаменимой частью основного состава своего клуба.
Сыграв в текущем сезоне 26 матчей, оформив при этом 3 гола и 2 голевые передачи, центральный защитник обещает принести клубу дополнительный доход в более чем 16 млн евро, в которые оценивает его портал Transfermarkt.
Однако, Спортинг может выступить против ухода своего исполнителя, так как УЕФА грозится запретить португальскому клубу в течение трех лет участвовать на трансферном рынке.