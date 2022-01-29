Англия

Футболист не спешит продлевать контракт со своим текущим клубом.

Переговоры лондонского Арсенала и нападающего Эдди Нкетиа о продлении контракта все еще не сдвинулись с мертвой точки, поэтому по ходу текущей зимней трансферной кампании 22-летний футболист получил возможность лично принимать участие в переговорах с другими клубами о возможном трансфере.

Одним из претендентов на англичанина, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, является Ньюкасл, который готов закрыть сделку о полноценном переходе игрока еще до конца января.

"Канониры" таким образом смогу получить хотя бы небольшую часть от оценочной стоимости игрока, которая, согласно порталу Transfermarkt, составляет 10 млн евро.

Соглашение Нкетиа с Арсеналом действительно до конца текущего сезона, в котором на счету Эдди уже есть 11 матчей (509 минут) и пять забитых мячей.