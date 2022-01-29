Англия

Лондонский клуб планирует начать переговоры по малийскому хавбеку.

Полузащитник Брайтона Ив Биссума попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание The Times.

Брайтон хочет продать Биссума до закрытия трансферного окна и намерен выручить за него 50 миллионов фунтов. Арсенал заинтересован в услугах малийского хавбека и готов выложить за него эту сумму.

Действующий контракт Биссума с Брайтоном рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 поединков в футболке "чаек", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в подписании нападающего Эспаньола Рауля Де Томаса.