Англия

Хавбек может присоединиться к ливерпульскому клубу.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может присоединиться к Эвертону в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Эвертон согласовал аренду ван де Беека до конца сезона с полной выплатой зарплаты.

Об аренде нидерландского хавбека также договорился Кристал Пэлас. Теперь 24-летнему предстоит выбрать, к какому клубу он хочет присоединиться.

Действующий контракт ван деБеека с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.