Хавбек может присоединиться к ливерпульскому клубу.
Донни ван де Бек, Getty Images
30 января 2022, 08:31
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может присоединиться к Эвертону в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Эвертон согласовал аренду ван де Беека до конца сезона с полной выплатой зарплаты.
Об аренде нидерландского хавбека также договорился Кристал Пэлас. Теперь 24-летнему предстоит выбрать, к какому клубу он хочет присоединиться.
Действующий контракт ван деБеека с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.