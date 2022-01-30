Англия

Лондонский клуб договорился о трансфере вингера.

Нападающий Ювентуса Деян Кулусевски должен в ближайшее время стать игроком Тоттенхэма, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Тоттенхэм договорился с туринским клубом об аренде и выкупе Кулусевски за 40 миллионов евро. Сегодня шведский вингер прибудет в расположение "шпор" для прохождения медосмотра и завершения сделки.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также близок к подписанию полузащитника Ювентуса Родриго Бентанкура.