Лондонский клуб договорился о трансфере вингера.
Деян Кулусевски, Getty Images
30 января 2022, 12:20
Нападающий Ювентуса Деян Кулусевски должен в ближайшее время стать игроком Тоттенхэма, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Тоттенхэм договорился с туринским клубом об аренде и выкупе Кулусевски за 40 миллионов евро. Сегодня шведский вингер прибудет в расположение "шпор" для прохождения медосмотра и завершения сделки.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также близок к подписанию полузащитника Ювентуса Родриго Бентанкура.