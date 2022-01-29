Валенсия ожидает положительного ответа от Тоттенхэма по поводу аренды Брайана Хиля — сообщает журналист Фабрицио Романо.

Валенсия намерена взять 20-летнего вингера в прямую аренду до окончания сезона-2021/22.

Хиль провел 4 матча (0 голов) за национальную сборную Испании и выступал в составе Севильи (21 матч во всех турнирах, 2 гола), Леганеса (12, 1), Эйбара (29, 4) и Тоттенхэма (20, 0).

Ранее сообщалось, что Валенсия подписала Мориба.