Решение о трансфере должно быть принято в течение нескольких часов.
Брайан Хиль, Getty Images
29 января 2022, 11:11
Валенсия ожидает положительного ответа от Тоттенхэма по поводу аренды Брайана Хиля — сообщает журналист Фабрицио Романо.
Валенсия намерена взять 20-летнего вингера в прямую аренду до окончания сезона-2021/22.
Хиль провел 4 матча (0 голов) за национальную сборную Испании и выступал в составе Севильи (21 матч во всех турнирах, 2 гола), Леганеса (12, 1), Эйбара (29, 4) и Тоттенхэма (20, 0).
Ранее сообщалось, что Валенсия подписала Мориба.