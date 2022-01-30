Англия

Ливерпульский клуб подпишет нидерландского хавбека.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек должен в ближайшее время стать игроком Эвертона, сообщает Sky Sports.

Эвертон договорился об аренде ван де Беека до конца сезона и возьмет на себя обязательства по его зарплате. Соглашение между клубами не будет предусматривать опцию выкупа.

Действующий контракт ван де Беека с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Эвертон договорился о сотрудничестве с главным тренером Фрэнком Лампардом.