Ливерпульский клуб подпишет нидерландского хавбека.
Донни ван де Беек, Getty Images
30 января 2022, 15:16
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек должен в ближайшее время стать игроком Эвертона, сообщает Sky Sports.
Эвертон договорился об аренде ван де Беека до конца сезона и возьмет на себя обязательства по его зарплате. Соглашение между клубами не будет предусматривать опцию выкупа.
Действующий контракт ван де Беека с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Эвертон договорился о сотрудничестве с главным тренером Фрэнком Лампардом.