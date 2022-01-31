Мерсисайдцы хотят заполучить юного хавбека.
Фабио Карвалью, Getty Images
31 января 2022, 09:29
Ливерпуль начал переговоры с Фулхэмом по трансферу полузащитника Фабио Карвалью, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Скауты Ливерпуля давно следят за Карвалью и попытаются приобрести его до закрытия трансферного окна. "Красные" предложили за англо-португальского хавбека около 7 млн евро.
Фулхэм готов продать полузащитника, чей контракт истекает летом, но хочет оставить его у себя на правах аренды.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 18 поединков в футболке "дачников", отличившись восемью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил о подписании полузащитника Порту Луиса Диаса.