Англия

Мерсисайдцы хотят заполучить юного хавбека.

Ливерпуль начал переговоры с Фулхэмом по трансферу полузащитника Фабио Карвалью, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Скауты Ливерпуля давно следят за Карвалью и попытаются приобрести его до закрытия трансферного окна. "Красные" предложили за англо-португальского хавбека около 7 млн евро.

Фулхэм готов продать полузащитника, чей контракт истекает летом, но хочет оставить его у себя на правах аренды.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 18 поединков в футболке "дачников", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил о подписании полузащитника Порту Луиса Диаса.