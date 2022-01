Вингер Порту Луис Диас и Ливерпуль подписали контракт до лета 2027 года — сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ливерпуль заплатит Порту за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде возможных бонусов.

В настоящий момент Диас находится в Южной Америке со своей национальной сборной. Делегация Ливерпуля вылетела к футболисту, чтобы провести медицинское обследование и оформить все бумаги.

Here’s new Liverpool signing Luís Diaz after completing first part of medical in Argentina, ready to pen his contract until June 2027. 🔴🇨🇴 #LFC



Agreement reached between clubs for €40m guaranteed fee upfront plus €20m add ons. Paperworks to be completed soon.



Here-we-go 🤝