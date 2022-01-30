Вингер Порту Луис Диас и Ливерпуль подписали контракт до лета 2027 года — сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ливерпуль заплатит Порту за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде возможных бонусов.

В настоящий момент Диас находится в Южной Америке со своей национальной сборной. Делегация Ливерпуля вылетела к футболисту, чтобы провести медицинское обследование и оформить все бумаги.

Диас провел 32 поединка в составе национальной сборной Колумбии (7 голов) и выступал за Барранкилью (42 матча во всех турнирах, 3 гола), Депортиво Хуниор (108, 20) и Порту (125, 41).