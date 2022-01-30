Соглашение рассчитано до июня 2027 года.
Луис Диас, Getty Images
30 января 2022, 13:36
Вингер Порту Луис Диас и Ливерпуль подписали контракт до лета 2027 года — сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ливерпуль заплатит Порту за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде возможных бонусов.
В настоящий момент Диас находится в Южной Америке со своей национальной сборной. Делегация Ливерпуля вылетела к футболисту, чтобы провести медицинское обследование и оформить все бумаги.
Диас провел 32 поединка в составе национальной сборной Колумбии (7 голов) и выступал за Барранкилью (42 матча во всех турнирах, 3 гола), Депортиво Хуниор (108, 20) и Порту (125, 41).