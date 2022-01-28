Футболист продолжит карьеру в другом английском клубе.
Витзеслав Ярош, Getty Images
28 января 2022, 09:58
Вратарь Ливерпуля Витзеслав Ярош продолжит карьеру в Ноттс Каунти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
20-летнего Яроша отдали в аренду до конца текущего сезона. Ноттс Каунти играет в пятом по силе английском дивизионе.
Ранее чешский вратарь выступал в Ирландии за Сент-Патрикс на правах аренды. За клуб он выиграл Кубок Ирландии и стал лучшим игроком клуба в прошедшем сезоне.
Отметим, что Ноттс Каунти — старейший из клубов, которые на данный момент являются профессиональными. Его основали в 1862 году.
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