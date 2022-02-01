Англия

Валлиец присоединился к клубу из Чемпионшипа.

Защитник Ливерпуля Неко Уильямс перешел в Фулхэм в последний день зимнего трансферного окна, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Валлийский фулбек присоединился к "дачникам" на правах аренды до конца сезона.

Уильямс является воспитанником Ливерпуля, дебютировав в первой команде 2019 года. Действующий контракт правого защитника с мерсисайдцами рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отправил защитника Наталиэля Филлипса в аренду в Борнмут.