Сделка по молодому хавбеку сорвалась в последний момент.
Неко Уильямс, Getty Images
01 февраля 2022, 07:46
Ливерпуль не смог оформить переход полузащитника Фулхэма Фабио Карвалью до закрытия зимнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Карвалью прошел медобследование в Ливерпуле, однако клуб не успел оформить все необходимые документы. Ожидалось, что "красные" заплатят за юного хавбека около 10 миллионов евро.
Теперь Ливерпуль и Фулхэм попытаются договориться о переходе Карвалью следующим летом.
Ранее сообщалось, что Фулхэм арендовал защитника Ливерпуля Неко Уильямса.