Англия

Сделка по молодому хавбеку сорвалась в последний момент.

Ливерпуль не смог оформить переход полузащитника Фулхэма Фабио Карвалью до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Карвалью прошел медобследование в Ливерпуле, однако клуб не успел оформить все необходимые документы. Ожидалось, что "красные" заплатят за юного хавбека около 10 миллионов евро.

Теперь Ливерпуль и Фулхэм попытаются договориться о переходе Карвалью следующим летом.

Ранее сообщалось, что Фулхэм арендовал защитника Ливерпуля Неко Уильямса.