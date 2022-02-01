Англия

"Молотобойцам" не удалось подписать форварда до закрытия трансферного окна.

Вест Хэм не сумел подписать нападающего Аталанты Дувана Сапату в последний день зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб согласовал трансфер колумбийского форварда и отправил соответствующий документ в офис АПЛ, однако не успел все оформить до трансферного дедлайна.

Этой зимой "молотобойцы" не смогли договориться о трансферах Джесси Лингарда, Дарвина Нуньеса, Уго Экитике или Рафиньи. Таким образом, клуб не подписал ни одного игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм отказался отпускать защитника Иссу Диопа в Ньюкасл.