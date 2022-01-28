Англия 28 января 2022, 14:57 Вест Хэм отправил голкипера в аренду до конца сезона До лета 2022 года Джозеф Ананг будет выступать в чемпионате Ирландии. Джозеф Ананг, фото ФК Вест Хэм 28 января 2022, 14:57 Вест Хэм и ирландский Сент-Патрик согласовали аренду Джозефа Ананга — сообщил официальный сайт "молотобойцев". 21-летний голкипер будет выступать за клуб из Дублина до окончания сезона-2021/22. Воспитанник Вест Хэма выступал за «молодежку» (U-21) клуба и играл в аренде за Стивенэйдж (18 матчей во всех турнирах). Ранее сообщалось, что Вест Хэм готов отдать Райса в МЮ за 100 миллионов фунтов. Команды Вест Хэм Источники ФК Вест Хэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте