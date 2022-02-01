Transfermarkt представил самые крупные сделки в завершившееся трансферное окно.
Виталий Миколенко, Getty Images
01 февраля 2022, 11:50
Зимнее трансферное окно закрылось в большинстве европейских чемпионатов в понедельник, 31 января. Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогостоящих переходов минувшего месяца.
Самым дорогим оказался трансфер нападающего Душана Влаховича из Фиорентины в Ювентус, за которого туринский клуб заплатил более 80 миллионов евро.
Стоит отметить, что в десятку самых дорогостоящих сделок вошел и украинец Виталий Миколенко, которого Эвертон приобрел у Динамо за 23,5 млн евро.
ТОП-10 самых дорогих трансферов января:
1. Душан Влахович (Фиорентина – Ювентус) – 81,6 миллиона евро;
2. Ферран Торрес (Манчестер Сити – Барселона) – 55;
3. Луис Диас (Порту – Ливерпуль) – 45;
4. Бруно Гимарайнш (Лион – Ньюкасл) – 42,1;
5. Крис Вуд (Бернли – Ньюкасл) – 30;
6. Люка Динь (Эвертон – Астон Вилла) – 30;
7. Виталий Миколенко (Динамо Киев – Эвертон) – 23,5;
8. Юри Алберто (Интернасьонал – Зенит) – 20,0;
9. Родриго Бентанкур (Ювентус – Тоттенхэм) – 19,0;
10. Хулиан Альварес (Ривер Плейт – Манчестер Сити) – 17,0.
Ранее сообщалось, что трансфер Миколенко вошел в ТОП-3 самых прибыльных продаж в истории Динамо.