Англия

Transfermarkt представил самые крупные сделки в завершившееся трансферное окно.

Зимнее трансферное окно закрылось в большинстве европейских чемпионатов в понедельник, 31 января. Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогостоящих переходов минувшего месяца.

Самым дорогим оказался трансфер нападающего Душана Влаховича из Фиорентины в Ювентус, за которого туринский клуб заплатил более 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что в десятку самых дорогостоящих сделок вошел и украинец Виталий Миколенко, которого Эвертон приобрел у Динамо за 23,5 млн евро.

ТОП-10 самых дорогих трансферов января:

1. Душан Влахович (Фиорентина – Ювентус) – 81,6 миллиона евро;

2. Ферран Торрес (Манчестер Сити – Барселона) – 55;

3. Луис Диас (Порту – Ливерпуль) – 45;

4. Бруно Гимарайнш (Лион – Ньюкасл) – 42,1;

5. Крис Вуд (Бернли – Ньюкасл) – 30;

6. Люка Динь (Эвертон – Астон Вилла) – 30;

7. Виталий Миколенко (Динамо Киев – Эвертон) – 23,5;

8. Юри Алберто (Интернасьонал – Зенит) – 20,0;

9. Родриго Бентанкур (Ювентус – Тоттенхэм) – 19,0;

10. Хулиан Альварес (Ривер Плейт – Манчестер Сити) – 17,0.

Ранее сообщалось, что трансфер Миколенко вошел в ТОП-3 самых прибыльных продаж в истории Динамо.