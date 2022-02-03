Англия

Второе условие зависит от выступлений шведа.

Стали известны подробности условий того, что Деян Куласевски останется в Тоттенхэме — сообщает журналист Фабрицио Романо.

Для этого необходимо, чтобы "Шпоры" завоевали путевку в Лигу чемпионов, а сам Кулусевски 15 раз вышел в стартовом составе.

При этом нынешним летом Тоттенхэм сможет выкупить шведа за 35 миллионов евро, а летом 2023 года — за 40 миллионов с учетом стоимости аренды.

Ранее Деян сказал, что его главная цель — получать удовольствие от игры.