Новичок "шпор" рассказал о своем решении сменить клубную прописку.
деян кулусевски, фото тоттенхэм
02 февраля 2022, 15:12
Одним из футболистов Ювентуса, перебравшихся в стан Тоттенхэма стал крайний хавбек Деян Кулусевски.
Футболист рассказал о своем решении сменить клуб в последний день трансферного окна.
"Я счастлив быть в Лондоне — для меня очень важно получать удовольствие от футбола. В Италии у меня был фантастический опыт, но теперь все по-другому. Я многому научился в Ювентусе, но АПЛ — лучшая лига мира, которую смотрят по всему миру.
Я словно попал в другое измерение, здесь все иначе. Когда мне позвонили и предложили контракт — я не думал дважды", — приводит слова Кулусевски пресс-служба Тоттенхэма.
Отметим, что арендное соглашение рассчитано на 18 месяцев. Кроме того, "шпоры" будут иметь право выкупа футболиста за 35 млн евро.
В текущем сезоне Деян Кулусевски провел за Ювентус 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.