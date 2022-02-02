Англия

Новичок "шпор" рассказал о своем решении сменить клубную прописку.

Одним из футболистов Ювентуса, перебравшихся в стан Тоттенхэма стал крайний хавбек Деян Кулусевски.

Футболист рассказал о своем решении сменить клуб в последний день трансферного окна.

"Я счастлив быть в Лондоне — для меня очень важно получать удовольствие от футбола. В Италии у меня был фантастический опыт, но теперь все по-другому. Я многому научился в Ювентусе, но АПЛ — лучшая лига мира, которую смотрят по всему миру.

Я словно попал в другое измерение, здесь все иначе. Когда мне позвонили и предложили контракт — я не думал дважды", — приводит слова Кулусевски пресс-служба Тоттенхэма.

Отметим, что арендное соглашение рассчитано на 18 месяцев. Кроме того, "шпоры" будут иметь право выкупа футболиста за 35 млн евро.

В текущем сезоне Деян Кулусевски провел за Ювентус 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.