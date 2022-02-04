Англия

Наставник "красных" поделился своими мыслями о зимнем новичке команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал подписание полузащитника Порту Луиса Диаса в зимнее трансферное окно.

"Я его еще не видел — он еще не был на тренировочной базе. Но это хороший знак того, что мы работаем на всех фронтах, чтобы попытаться усилить команду. Мы должны быть успешны и сейчас, и в будущем.

В Диасе нам нравится буквально все. Я следил за ним некоторое время — это потрясающе. И набор навыков, и характер. Очень рад, что мы смогли заполучить его сейчас. Его талант особенный. Нам не терпится поприветствовать его здесь", — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль заплатил Порту за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро сразу, а еще 20 миллионов прописаны в соглашении в виде возможных бонусов.