Португалия

Жоау Карлуш Тейшейра продолжит карьеру на родине.

В день закрытия зимнего трансферного окна Фейеноорд и Фамаликан оформили трансфер вингера Жоау Карлуша Тейшейры — сообщил официальный сайт роттердамцев.

29-летний атакующий полузащитник является воспитанником Ливерпуля и Спортинга и в свое время выступал за португальскую "молодежку".

За время "взрослой" карьеры Жоау выступал за Ливерпуль (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Брентфорд (2, 0), Брайтон (35, 6), Порту (8, 0), Брагу (23, 1), Гимарайеш (52, 10) и Фейеноорд (12, 0).

Ранее сообщалось, что Фейеноорд арендовал полузащитника сборной США.