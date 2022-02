В финале текущего розыгрыша Кубка африканских наций национальная сборная Египта встретится с командой Сенегала.

Пресс-служба Ливерпуля не оставила без внимания данную новость, поскольку двух лидеров атаки мерсисайдцев, египтянина Мохамеда Салаха и сенегальца Садио Мане, ожидает очное противостояние в решающем матче турнира за право стать чемпионом Африки.

"Гордимся вами обоими❤️", — поздравили в Ливерпуле обоих игроков с выходом в финал КАН.

🇸🇳 Sadio vs. Mo in the #AFCON2021 final 🇪🇬



Proud of you both ❤️ pic.twitter.com/E2c8ZFwa9F