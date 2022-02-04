Атакующая связка "красных" сойдется в очном противостоянии, чтобы определить чемпиона африканского континента.
Мохамед Салах и Садио Мане, twitter.com/CAF_Online
04 февраля 2022, 11:45
В финале текущего розыгрыша Кубка африканских наций национальная сборная Египта встретится с командой Сенегала.
Пресс-служба Ливерпуля не оставила без внимания данную новость, поскольку двух лидеров атаки мерсисайдцев, египтянина Мохамеда Салаха и сенегальца Садио Мане, ожидает очное противостояние в решающем матче турнира за право стать чемпионом Африки.
"Гордимся вами обоими❤️", — поздравили в Ливерпуле обоих игроков с выходом в финал КАН.
Напомним, финал Кубка африканских наций между Сенегалом и Египтом состоится 6 февраля в 21:00. Днем ранее, в это же время, "бронзу" разыграются между собой сборные Буркина-Фасо и Камеруна.