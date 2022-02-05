Англия

Подопечные Рангника оступились уже на втором шаге своей турнирной сетки.

Манчестер Юнайтед накануне сенсационно уступил в серии послематчевых пенальти представителю Чемпионшипа, Мидлсбро, в домашнем поединке стадии 1/16 финала Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед 1:1 Мидлсбро (7:8 — пен.) Видео голов и обзор матча

Для "Красных дьяволов" в текущем розыгрыше национального кубка это был лишь второй поединок в турнирной сетке, поэтому столь ранний вылет оказался неожиданным для футбольной общественности.

Как отмечает статистический портал Squawka, Манчестер Юнайтед в последний раз вынужденно завершал свои выступления в данном турнире на стадии четвертого раунда еще в 2014 году, когда не сумел на Олд Траффорд справиться с Суонси (1:2).

Отметим, что отчетный поединок стал лишь первым для 32 команд-участниц, которые продолжают борьбу за трофей в 1/16 финала.