Англия

Команда Юргена Клоппа уверенно разобралась с представителем Чемпионшипа.

В очередном поединке 1/16 финала Кубка Испании Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Кардифф со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 53 минуте поединка, когда результативным ударом в составе "красных" отметился Диогу Жота. Спустя 15 минут Минамино удвоил преимущество в счете, а автором результативной передачи стал новичок команды Луис Диас, перешедший из Порту и вышедший на замену 10 минут назад.

На 76 минуте Эллиот укрепил преимущество команды Юргена Клоппа, а все на что были способны гости — это результативный удар Колвилла на 80 минуте.

Таким образом, Ливерпуль прошел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет против Норвича.

Ливерпуль - Кардифф 3:1

Голы: Диогу Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 — Колвилл, 80.

Ливерпуль: Келлехер — Цимикас (Робертсон, 70), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Джонс (Диас, 58), Кейта (Эллиот, 58), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78) — Диогу Жота, Минамино (Милнер, 69), Фирмино.

Кардифф: Филлипс — Денем, Флинт, Макгиннесс — Нг (Семеньо, 90+3), Кинг (Колвилл, 69),Пэк, Волкс (Дойл, 69), Бэган — Харрис (Дэвис, 58), Коллинз (Хьюджилл, 58).

Предупреждения: Келлехер — Волкс.