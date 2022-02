Центральный полузащитник Челси Матео Ковачич стал автором лучшего гола января в английской Премьер-лиге-2021/22.

Хорватский хавбек получил данную награду за гол, который пришелся на поединок 21-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля (2:2).

Во время подачи со штрафного мяч отскочил к Ковачичу, после чего хорват решился на удар слету из-за пределов штрафной и попал точно в правый верхний угол ворот соперника.

Видео гола:

𝐔𝐧𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐚𝐛𝐥𝐞.



Your winner of the @PremierLeague Goal of the Month for January is...@ChelseaFC's Mateo Kovačić 🚀 pic.twitter.com/7FLETAk2ND