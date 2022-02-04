Хавбек Челси получил награду по итогам минувшего месяца.
Матео Ковачич, АПЛ
04 февраля 2022, 15:21
Центральный полузащитник Челси Матео Ковачич стал автором лучшего гола января в английской Премьер-лиге-2021/22.
Хорватский хавбек получил данную награду за гол, который пришелся на поединок 21-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля (2:2).
Во время подачи со штрафного мяч отскочил к Ковачичу, после чего хорват решился на удар слету из-за пределов штрафной и попал точно в правый верхний угол ворот соперника.
Видео гола:
Напомним, что лучшим футболистом января в АПЛ стал вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, а лучшим тренером — наставник Вулверхэмптона Бруну Лаже.