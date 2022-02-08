Англия

Футболист оценил свои перспективы в новом клубе.

Полузащитник Ньюкасла Бруну Гимарайнш прокомментировал свой переход в английский клуб и озвучил цели на будущее.



"Уверен, что Ньюкасл совсем скоро станет большим клубом. У него и так есть традиции, славная история. Я не сомневаюсь, что сделал правильный выбор, перейдя сюда.

Владельцы клуба рассказали мне свое видение планов на ближайшее время. Они были честны, и сказали, что главная задача — сохранить прописку в АПЛ.

Если у нас все сложится хорошо, то будем ставить цели на будущее. В ближайшие сезоны хочется попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть ее", — сказал бразилец.

Отметим, что переход Бруну Гимарайнша из Лиона обошелся "сорокам" в 50 миллионов евро и 8 в качестве бонкусов.

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