Англия

Бразильский форвард не думает о смене клуба.

Нападающий Рафинья опроверг желание покинуть Лидс и рассказал о своих задачах в английском клубе.

"Мой контракт рассчитан до июня 2024 года, я полностью сосредоточен на выступлениях за Лидс.

Вопросами относительно контракта занимаются агент и мой отец. Я думаю о футболе и о том, как радовать болельщиков Лидса, забивать голы, отдавать передачи и побеждать с командой.

Контрактом занимается агент, а я хочу просто приносить радость людям своей игрой и делать все в моих силах для Лидса", – рассказал Рафинья в интервью BBC Radio.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 20 поединков в футболке "павлинов", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Рафиньи заинтересована Бавария.