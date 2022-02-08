Англия

Египетский вингер уже вернулся в расположение "красных".

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах готов сыграть против Лестера в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии.

Египетский вингер уже вернулся в расположение команды после Кубка африканских наций и выразил готовность выходить на поле. Об этом рассказал Юрген Клопп рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что в этом сезоне Салах провел 26 поединков на клубном уровне, отметившись 23 голами и девятью ассистами.

Напомним, что матч Ливерпуль — Лестер состоится в четверг, 10 февраля, в 21:45. Следите за развитием событий поединка на Football.ua.