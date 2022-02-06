Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В матче 1/16 финала Кубка Англии Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Кардифф Сити из Чемпионшипа со счетом 3:1.

В составе победителей результативными ударами отметились Диогу Жота, Минамино и Эллиот, а у гостей единственный точный удар на счету Колвилла.

Также отметим, что в составе "красных" дебютировал Луис Диас, который отметился результативной передачей.

Обзор матча:

Ливерпуль - Кардифф 3:1

Голы: Диогу Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 — Колвилл, 80.

Ливерпуль: Келлехер — Цимикас (Робертсон, 70), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Джонс (Диас, 58), Кейта (Эллиот, 58), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78) — Диогу Жота, Минамино (Милнер, 69), Фирмино.

Кардифф: Филлипс — Денем, Флинт, Макгиннесс — Нг (Семеньо, 90+3), Кинг (Колвилл, 69),Пэк, Волкс (Дойл, 69), Бэган — Харрис (Дэвис, 58), Коллинз (Хьюджилл, 58).

Предупреждения: Келлехер — Волкс.