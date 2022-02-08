Кубок Африканских Наций

Футболист рассказал, что сказал своему одноклубнику по Ливерпулю после КАН.

По итогам Кубка африканских наций-2022 сборная Сенегала в серии пенальти одолела Египет и выиграла трофей.

После поединка лидер сенегальцев Садио Мане пообщался со своим одноклубником по Ливерпулу Мохамедом Салахом, который был расстроен поражением.

"Я сказал Мохамеду, что он — отличный игрок, и мне приятно играть с ним за один клуб. Я очень уважаю Салаха. Он отдал всего себя ради успеха своей страны.

Да, в этот раз он не выиграл, но это не значит, что для него все для него кончено. Я сказал, что он может выиграть еще много трофеев, включая Кубок Африки в 2023 году.

У сборной Египта отличная молодая команда, так что, возможно, однажды они выиграют", — рассказал Мане в интервью BEIN SPORTS