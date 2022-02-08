Англия

"Сороки" победили дома со счетом 3:1.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл обыграл на своем поле Эвертон со счетом 3:1.

Счет в поединке был открыт на 36-й минуте, когда гол в свои ворота забил защитник Ньюкасла Джамал Лассельс, но уже спустя минуту "сороки" сравняли благодаря автоголу Мейсона Холгейта. Голы Райана Фрейзера и Кирана Триппьера во втором тайме принесли победу хозяевам поля.

Ньюкасл – Эвертон 3:1

Голы: Холгейт, 37 (автогол) Фрейзер, 56, Триппьер, 80 – Лассельс, 36 (автогол).

Ньюкасл: Дубравка – Триппьер (Манкильо, 90), Лассельс, Шер, Таргетт – Уиллок (Бруно Гимараэс, 90), Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер (Мерфи, 82), Вуд, Сен-Максимен.

Эвертон: Пикфорд – Мина (Брэнтуэйт, 35), Кин, Холгейт – Коулмэн, Аллан, Андре Гомеш (ван де Бек, 60), Таунсенд – Гордон, Грэй (Алли, 25) – Ришарлисон.

Предупреждения: Шелви, Шер – Холгейт, Андре Гомеш, Аллан.