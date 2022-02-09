Англия

"Шпоры" подпишут аргентинца на постоянной основе.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заявил, что клуб уже выкупил защитника Кристиана Ромеро у Аталанты.

Ромеро присоединился к Тоттенхэму летом 2021-го из Аталанты на правах аренды с опцией выкупа за 50 млн евро.

"Кристиан Ромеро станет нашим игроком на постоянной основе в июне. Он перешел к нам на правах аренды, но у нас есть обязательство выкупа. Мы уже выкупили его у Аталанты.

Он идеально подходит под АПЛ. Если ты можешь играть в этой лиге, то сможешь играть в любой лиге мира", – рассказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 14 поединков в футболке "шпор".

Напомним, в январе Тоттенхэм арендовал у Ювентуса полузащитников Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура.