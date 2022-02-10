Японский вингер намерен продолжить выступления в нынешнем клубе.
Такуми Минамино, Getty Images
10 февраля 2022, 15:58
Нападающий Ливерпуля Такуми Минамино заявил о том, что не планирует менять клуб и хочет добиться успеха с мерсисайдцами.
"Выступать за Ливерпуль было мечтой моего детства. Я очень счастлив выступать здесь и быть первым игроком клуба из Азии.
Я хотел бы добиться успеха с клубом, пока я не доволен результатами", – рассказал Минамино в интервью пресс-службе клуба.
Действующий контракт Минамино с Ливерпулем рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных", отличившись семью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Минамино в январе были заинтересоны Лидс и Монако.