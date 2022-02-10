Англия

Японский вингер намерен продолжить выступления в нынешнем клубе.

Нападающий Ливерпуля Такуми Минамино заявил о том, что не планирует менять клуб и хочет добиться успеха с мерсисайдцами.

"Выступать за Ливерпуль было мечтой моего детства. Я очень счастлив выступать здесь и быть первым игроком клуба из Азии.

Я хотел бы добиться успеха с клубом, пока я не доволен результатами", – рассказал Минамино в интервью пресс-службе клуба.

Действующий контракт Минамино с Ливерпулем рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных", отличившись семью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Минамино в январе были заинтересоны Лидс и Монако.