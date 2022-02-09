Англия

Сенегальский форвард может сменить клуб предстоящим летом.

Вингер Ливерпуля Садио Мане может сменить клубную прописку предстоящим летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, 29-летний сенегалец готов покинуть команду Юргена Клоппа, если он получит предложение от мадридского Реала или Барселоны. Цель поиграть за эти испанские гранды — является детской мечтой футболиста.

Действующий контракт Мане с "красными" рассчитан до лета 2023 года.

Также отмечается, что Сане хочет покинуть Ливерпуль, так как считает, что достиг максимума в английском клубе, но у него есть еще одна цель — стать лучшим африканским игроком или еще раз выиграть Лигу чемпионов, но уже с другим клубом.

В нынешнем сезоне Мане провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.