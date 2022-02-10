Англия

Хавбек Брентфорда прокомментировал свое возможное возвращение на поле.

Полузащитник Брентфорда Кристиан Эриксен рассказал о том, когда планирует вернуться на поле.

Напомним, футболист в зимнее трансферное окно присоединился к Брентфорду на правах свободного агента, так как покинул Интер из-за запрета итальянских футбольных властей заниматься футболом с установленным кардиовертер-дефибриллятором.

"У меня было много времени, чтобы усердно работать и сейчас я даже в лучшем состоянии, чем когда-либо был. Мне не хватает игровой практики, но не вижу причин, почему бы мне не вернуться на свой прежний уровень.

Я смогу выйти на поле ровно тогда, когда тренер посчитает это нужным. Однако признаюсь, было бы здорово сыграть спустя столько времени после случившегося", — приводит слова Эриксена BBC.

Отметим, что следующий свой матч Брентфорд сыграет в субботу, 12 февраля против Кристал Пэлас.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.