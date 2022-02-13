Англия

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В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал минимальную победу над Бернли.

Победителя данного противостояния определил единственный гол, который пришелся на 40-ю минуту встречи.

Его автором стал центральный полузащитник "красных" Фабиньо, благодаря усилиям которого Ливерпуль набрал три очка и сократил свое отставание от лидирующего в таблице Манчестер Сити до девяти пунктов.

Обзор матча:

Бернли — Ливерпуль 0:1

Гол: Фабиньо, 40



Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Вествуд, Браунхилл, Корне — Родригес (Макнил, 61), Вегхорст (Барнс, 74).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 90+2), Фабиньо, Хендерсон (Тиаго, 59) — Салах, Фирмино, Мане (Жота, 67).



Предупреждение: Хендерсон.