Англия

Стали известны планы лондонского клуба по усилению состава.

Челси определился с игроками, которых он попытается приобрести по время следующего трансферного окна.

Как сообщает издание The Telegraph, в шорт-лист лондонского клуба входят защитник Севильи Жюль Кунде и полузащитники Деклан Райс из Вест Хэма и Орельен Тчуамени из Монако. Руководство "синих" и главный тренер Томас Тухель считают, что эти игроку помогу усилить состав перед следующим сезоном.

Во время летнего трансферного окна Челси готов выделить 200 миллионов евро на трансферы этих игроков.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать голкипера Кепу Аррисабалагу.