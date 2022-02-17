Англия

"Красные дьяволы" ищут нового полузащитника.

Манчестер Юнайтед готовится к существованию без Поля Погба уже со следующего сезона, ведь летом контракт француза подойдет к концу.

Как сообщает издание Manchester Evening News, "красные дьяволы" не рассчитывают на продление соглашения с полузащитником.

Источник утверждает, что Манчестер Юнайтед уже активно ищет нового игрока на позицию Поля Погба.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и восемью ассистами.

Напомним, что Поль Погба рассмотрит все варианты развития карьеры этим летом — даже предложения от других клубов АПЛ.