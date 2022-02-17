"Красные дьяволы" ищут нового полузащитника.
Поль Погба, getty images
17 февраля 2022, 20:55
Манчестер Юнайтед готовится к существованию без Поля Погба уже со следующего сезона, ведь летом контракт француза подойдет к концу.
Как сообщает издание Manchester Evening News, "красные дьяволы" не рассчитывают на продление соглашения с полузащитником.
Источник утверждает, что Манчестер Юнайтед уже активно ищет нового игрока на позицию Поля Погба.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и восемью ассистами.
Напомним, что Поль Погба рассмотрит все варианты развития карьеры этим летом — даже предложения от других клубов АПЛ.