Французский полузащитник наконец-то отметился взятием ворот.
Поль Погба, getty images
08 февраля 2022, 23:01
Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли.
"Красным дьяволам" удалось выйти вперед благодаря точному удару Поля Погба из пределов штрафной в первом тайме.
Для французского полузащитника это первый гол в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии за год. Последний раз он забивал в январе 2021.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Бернли — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua.