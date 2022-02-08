Англия

Французский полузащитник наконец-то отметился взятием ворот.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли.

"Красным дьяволам" удалось выйти вперед благодаря точному удару Поля Погба из пределов штрафной в первом тайме.

Для французского полузащитника это первый гол в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии за год. Последний раз он забивал в январе 2021.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Бернли — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua.