Англия

Француз раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не исключается возможности перехода в другой английский клуб.

Контракт Погба с МЮ истекает в июне, а договориться о продлении сторонам пока не удалось. Как сообщает издание The Telegraph, французский хавбек готов рассмотреть предложения от других клубов из АПЛ.

Проблемы у заинтересованных клубов могут возникнуть из-за зарплаты футболиста, которая составляет около 200 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид больше не заинтересован в подписании Погба.